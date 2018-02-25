В Аргентині собака провела 11 років біля могили свого господаря

Німецька вівчарка на прізвисько Капітан 11 років прожила на кладовищі в місті Вілья Карлос Пас поруч з могилою свого власника Мігеля Гузмана. Про це пише The Sun.

За словами родичів чоловіка, який помер в 2006 році, 11 років тому вони подумали, що пес утік. Але через кілька місяців його виявили біля могили Гузмана.

Вони не змогли з'ясувати, як Капітан знайшов місце поховання свого господаря.

Директор кладовища Гектор Баксега розповідав ЗМІ, що пес в якийсь момент просто з'явився там і почав бродити по території доти, поки не знайшов потрібну могилу.

За його словами, Капітан ніколи не покидав її занадто надовго.

"Іноді протягом дня він прогулювався по кладовищу, але завжди поспішав назад", - пояснив він.

Поки пес жив на кладовищі, він встиг стати героєм репортажів різних ЗМІ. Однак чотири роки тому ветеринар діагностував у нього ниркову недостатність і заявив, що той довго не протягне.

Проте, Капітан прожив на кладовищі ще кілька років. ЗМІ не повідомили точну дату його смерті, проте, за даними The Sun, зараз вирішується питання про те, де він буде похований.

Історія Капітана багатьом нагадала про Хатіко - японського пса породи акіта-іну, який протягом дев'яти років чекав повернення свого господаря на станції Сібуя. У 1934 році псу спорудили пам'ятник, який був зруйнований під час Другої світової війни. У 1948 році пам'ятник був відновлений. Крім того, про Хатіко зняли два фільми.