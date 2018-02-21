Інструктор тиру випустив кулю дитині в лоб
Дитина була в тирі з батьком.
У Москві інструктор тиру випадково поранив дитину з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє Лайф, посилаючись на столичне ГУ МВС.
Як стало відомо, все сталося, коли дитина підійшла подивитися на стріляючих. Пластикова кулька від травматичного пістолета потрапила хлопчику прямо в лоб.
Дитина була в тирі з батьком, його в свідомості відправили до медичного закладу. Попередньо встановлено, що хлопчик отримав поранення легкого ступеня тяжкості. Він навіть самостійно зміг підійти до охоронців і поскаржитися на біль.
Слідчі проводять перевірку на місці події.