Індійці спіймали відьом і змусили їх їсти фекалії

Фото: bbc.com

Поліцейські в індійському штаті Джаркханд заарештували 11 осіб за жорстоке поводження з двома жінками, яких вони запідозрили в чаклунстві. Про це повідомляє BBC News.

65-річну жінку та її 35-річну дочку поголили наголо, роздягли догола і змусили пройти в такому вигляді по вулицях. Крім цього, їх змусили їсти людські екскременти. Жителі підозрюють, що вони накликали на село хворобу.

Як зазначає BBC News, багато місцевих жителів забобонні, однак нерідкі випадки, коли вдови, у яких є якась власність, стають об'єктами цькування. За словами жінок, які зазнали атаки, до них в будинок увірвалися родичі, називаючи їх відьмами.