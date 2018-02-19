Дочка донора сперми знайшла 40 братів і сестер

Кіані Арройо зліва / Фото: Фото: @donor_siblings

Кіані Арройо (Kianni Arroyo) з Орландо, чий батько був донором сперми, протягом п'яти років шукає братів і сестер, пише Metro.

«Мені завжди хотілося дізнатися побільше про свого батька і про те, чи є у мене єдинокровні брати і сестри. Тому як тільки я підросла до того віку, коли мені можна було подивитися на документи, я негайно це зробила», - розповіла Арройо. За п'ять років пошуків 21-річна дівчина виявила більше сорока молодших братів і сестер в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Наймолодшому з її родичів недавно виповнилося п'ять місяців.

Однією з перших Арройо виявила Джоану, яка була молодшою за неї на рік і жила на тій же вулиці. Дівчата подружилися і бачаться як мінімум раз на місяць. За її словами, з усіма іншими братами і сестрами у неї теж відразу налагоджуються стосунки, і з першої зустрічі вони починають розуміти один одного з півслова.

Американка зустрічалася зі своїм батьком кілька разів і назвала його «дуже крутим хлопцем». Коли вони побачилися перший раз, до них приєдналася мама Арройо, і вони разом вирушили з дівчиною в тату-салон, де вона набила перше татуювання.

За словами Ароййо, 30 знайдених нею братів і сестер з 40 мріють зустрітися з нею. Дівчина дуже задоволена, що її життя склалося саме так: «Я єдина дитина в сім'ї, тому мама проводить час тільки зі мною. Але якщо я захочу повеселитися разом з родичами приблизно мого віку, то у мене просто величезний вибір».