Британець впав у каналізацію і три дні блукав під землею

У передмісті Лондона вдалося врятувати людину, яка впала в каналізацію і три дні не могла піднятися на поверхню. Про це повідомляє видання Metro.

Місцеві жителі почули крики, що лунали з-під землі про допомогу, і зателефонували в екстрені служби. Поліцейські відкрили каналізаційний люк і допомогли потерпілому вибратися назовні. «Це так дивно, - розповіла жінка, що стала очевидцем події. - Він був жахливо брудний і, по-моєму, без взуття».

48-річний чоловік стверджує, що звалився у відкритий люк, і не зміг вибратися на поверхню, тому вирішив відправитися на пошуки іншого виходу. За три дні він подолав під землею майже десять кілометрів. Після порятунку потерпілий тут же попросив закурити.

Представники компанії Thames Water, що відповідає за лондонську каналізацію, сумніваються в достовірності показань англійця. Вони вважають, що він забрався в трубу через водостік в півтора кілометрах від місця порятунку.

У 2017 році повідомлялося, що в американському штаті Індіана студента помилково замкнули в печері без їжі і води. Щоб не померти від спраги, він три дні злизував вологу зі стін печери.