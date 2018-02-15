Пенсіонерка подарувала чоловікові нирку на День закоханих

Морін Сантамарія і Девід Сантамарія

Австралієць отримав від дружини нирку в якості подарунка на День святого Валентина. Про це повідомляє ABC News.

У 2005 році у Девіда Сантамарії (David Santamaria) діагностували рідкісну хворобу - IgA-нефрит. У березні минулого року лікарі попередили чоловіка, що його ниркова недостатність досягла тієї стадії, при якій необхідна або трансплантація нирки, або діаліз.

Допомогти зголосилася його дружина Морін (Maureen), яка прожила з ним 40 років. Після аналізів, на які треба було дев'ять місяців, операцію схвалили. У вівторок, 13 лютого, у неї витягли одну з нирок і через 20 хвилин пересадили Девіду.

Австралієць зізнався журналістам, що вагається з вибором відповідного подарунка. Він сподівається після одужання відправитися з дружиною за кордон. «Вона завжди хотіла подивитися на Канадські Скелясті гори. Тепер це варіант», - сказав чоловік.

У 2017 році повідомлялося, що італієць пожертвував свою нирку коханій напередодні 8 Березня.