У Петербурзі майстер молотком забив незадоволену ремонтом квартири господиню і влаштував пожежу

Майстер, який виконав ремонт квартири, забив незадоволену клієнтку молотком і підпалив її квартиру через відмову оплатити його роботу. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на сайт міської прокуратури. Як зазначається, жінка найняла у вересні 2017 року майстра, щоб він відремонтував її квартиру, але жінці результат не сподобався і вона відмовилася платити. Після того, як чоловік побив жінку, він взяв у неї з сумки гроші - 20 тисяч рублів, - підпалив квартиру і втік. Жінка померла в лікарні.