Виявлено «керівництво по сексу» XVIII століття

На сайті організації наводиться короткий зміст книги.

Вперше «Шедевр Аристотеля, виконаний в двох частинах» вийшов в 1684 році в Лондоні, це керівництво по сексу і сімейним відносинам. Наприклад, в ній вказується, що чоловік повинен їсти яйця, горобців, голубів, дроздів, а також комарів, імбир і ріпу для «достатку насіння». Також в книзі розповідається, що у відхиленнях у новонароджених дітей винна «уява батьків», які під час зачаття думали про інших людей.

До 1960-х років книга була заборонена через «жорстокий зміст». «Для цього було кілька причин. Наприклад, в ній представлені зображення "монстрів", які були "породжені неприродним зв'язком жінки з тваринами", - розповів співробітник аукціонного дому Джим Спенсер (Jim Spencer). - Варто мати на увазі, що ця книга була написана в часи, коли люди все ще спалювали відьом в Англії».

Книгу виставлять на торги в кінці березня 2018 року, стартова вартість - 80-120 фунтів стерлінгів.