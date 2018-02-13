На Чернігівщині в пункті пропуску знешкодили скаженого єнота

Сьогодні вранці з боку суміжної території до автомобільного пункту пропуску «Миколаївка», що на Чернігівщині, забіг єнот.

Усі спроби військовослужбовців вигнати єнота були марними, адже тварина гарчала та агресивно кидалася на людей, не покидаючи пункт пропуску.

Прикордонники призупинили пропуск транспортних засобів та, зважаючи на реальну загрозу життю громадян, які перетинають державний кордон, провели безпекові заходи.

Одночасно про виявлення тварини з явними ознаками захворювання на сказ було повідомлено Семенівську районну організацію УТМР та санітарно-епідеміологічну станцію.

По прибуттю до місця події представників відповідних служб було прийнято рішення тварину знешкодити. Після чого її передано для проведення епідеміологічного дослідження на предмет зараження на сказ.

Ніхто з присутніх у пункті пропуску не постраждав.