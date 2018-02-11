Студентка подарувала хлопцеві букет із сотень грошових купюр

Студентка з Таїланду подарувала молодій людині букет, зроблений з грошей. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дівчина кілька разів запитувала хлопця, що він хоче на день народження. «Він говорив купити йому щось чоловіче, - розповідає вона. - Не знаю, що це означає і як його порадувати, тому що є стільки всього. І тоді мені прийшла в голову ця ідея».

Студентка зняла в банку 100 тисяч бат дрібними купюрами і віднесла їх флористу, який спорудив з грошей подобу квіткового букета. Потім вона знайшла хлопця в ресторані і вручила йому незвичайний подарунок.

«Все це було для нього великим сюрпризом, - стверджує дівчина. - Він говорив, що йому не потрібні дорогі подарунки або всякі надмірності. Але це він просто по доброті. А я хотіла показати, який він особливий». За її словами, букет вразив не тільки молоду людину, але і його друзів, які були з ним в ресторані.

Нагадаємо, у 2017 році житель китайського міста Чанчунь, провінція Гирін, підніс дівчині букет, зроблений з 10 тисяч юанів (близько 84 тисяч рублів).