Американка вийшла з церкви і вирвала собі очі

Мешканка Південної Кароліни (США) вирвала собі обидва ока після відвідин церкви. Жінку терміново госпіталізували в найближчу лікарню, повідомляє Fox News.

У поліції округу Андерсон розповіли, що її помітили біля церкви з власними очними яблуками в руках. Знадобилося троє правоохоронців і два лікаря, щоб заспокоїти постраждалу і відвезти в лікарню.

Зараз її стан оцінюється як стабільний. Мотиви вчинку залишаються неясними. Як зазначила одна з очевидець події, жінка з'являлася на церковних службах і раніше, але її поведінка здавалося звичайною.