У Британії вижило ягня з 5-ма з половиною ногами

П'ятиноге ягня з'явилося на фермі Lodge House в графстві Дарем близько двох тижнів тому. Власниця ягняти Енджі Джевітт дала йому кличку Хоуп (Надія), адже він двічі обдурив смерть. Як повідомляє Daily Mail, новонароджене ягня мало потрапити на обідній стіл, але завдяки своїм кінцівкам Хоуп уник цієї сумної долі. Власники вирішили дати незвичайної вівці шанс на життя, і вона рішуче ним скористалася. На своїх п'яти ногах Хоуп скаче анітрохи не гірше за інших овець.

Чи не заважає вівці не повністю розвинута шоста нога, позбавлена ​​копита? Ветеринар, який оглядав незвичайне ягня, впевнений, що в майбутньому йому не доведеться робити будь-яких операцій через зайві кінцівки.

Тепер Хоуп живе в родині Джевітт на правах вихованця - спеціально для неї на фермі побудували окремий будиночок. Енджі розповіла журналістам, що встигла полюбити п'ятиногу вівцю і навіть особисто годує незвичайну домашню тварину з пляшечки.