Чоловік заживо поховав себе, копаючи тунель в піщаній дюні на пляжі

Лі Гоггін відправився у відпустку до Флориди разом зі своєю дружиною і трьома дітьми, але 35-річний чоловік ніяк не очікував, що для нього відпочинок на пляжі закінчиться трагедією. Разом з родичами він вирішив викопати піщаний тунель, а коли заліз всередину, то пісок звалився прямо на нього, повідомляє New York Post.

Чоловік був буквально похований заживо. Члени сім'ї намагалися допомогти йому, але так і не змогли викопати батька. В результаті у Лі сталася зупинка серця. На щастя, служба порятунку встигла дістати чоловіка з піску.

"По суті, він вирив тунель вручну. Він копав поряд з дюнами, висота яких становить від трьох до п'яти футів. Мабуть, пісок обрушився на нього і чоловік опинився в пастці"

Зараз Лі знаходиться на штучній вентиляції легень. Його сім'я збирає гроші на подальші медичні витрати.