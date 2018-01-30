19-річна студентка виставила цноту на аукціон, щоб купити родині будинок

19-річна дівчина з бразильського міста Мінас Жерайс виставила свою цноту на продаж, відчайдушно намагаючись заробити гроші для бідної сім'ї. Розалі Піньос повідомила, що стартова сума для ставок від "джентльменів", які захочуть провести з нею ніч, становитиме € 300 тис., повідомляє Daily Mail.

Студентка зізнається, що її сім'я зіткнулася з великими фінансовими труднощами, через що їм деколи навіть нічого їсти. Тому зараз вона сподівається зібрати достатньо грошей, щоб переїхати разом з родичами в більш велике місто, купити будинок для своєї мами і оплатити навчання в коледжі.

Крім того, Розалі планує відкрити власний бізнес, який повинен буде забезпечувати її все життя. За словами дівчини, нехай вона краще втратить невинність з незнайомцем, ніж з тим, хто розіб'є їй потім серце.

"Я ніколи ні з ким не зустрічалася, і найближчий контакт, який у мене був з іншими хлопцями, - це кілька поцілунків. Спочатку ідея переспати з абсолютно незнайомою людиною налякала мене, але зараз я вже звикла".

Розалі стверджує, що вже отримала пропозицію в € 500 тис. Аукціон триватиме ще до травня, тому ставки можуть зрости ще в кілька разів. Сама студентка розраховує виручити за свою невинність € 850 тис.

"Для моєї родини це секрет. Я більше хвилююся про почуття моїх близьких, ніж про те, що про мене подумають інші люди. Ми живемо в епоху сексуальної свободи, це моє тіло, це мої правила".

У Розалі всього кілька критеріїв до свого покупця, який зможе провести з нею 12 годин: у нього не повинно бути венеричної хвороби і бажано, щоб він був добрий по відношенню до дівчини. Вік, етнічна приналежність, зовнішній вигляд, релігія, музичний смак абсолютно не важливі.