Найвищий у світі чоловік і найменша жінка зустрілися в Єгипті

Тридцятип'ятирічний фермер з Туреччини Султан Кесен вважається найвищою людиною в світі: його зріст становить 251 сантиметр. Компанію "турецькому велетню" склала Джоті Амдже з Індії, визнана компанією Guinness World Records "найменшою жінкою в світі" зі зростом у 62 сантиметри. Рекордсмени взяли участь у фотосесії для залучення туристів до єгипетських пам'яток.

Відзначається, що високий ріст Кесена пов'язаний з пухлиною гіпофіза. Через захворювання його організм виробляє занадто багато гормону росту.

Двадцятичотирирічна жителька Індії страждає від ахондроплазії - спадкової хвороби, яка призводить до карликовості через недорозвинення кісток. Дівчина знімається в кіно і бере участь в реаліті-шоу. В її списку роль в серіалі "Американська історія жахів".