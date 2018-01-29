На що звернути увагу при покупці міського велосипеду

Багато хто віддає перевагу саме таким моделям, вважаючи їх найбільш універсальними, але насправді для того, щоб ваша покупка задовольнила вас, необхідно звернути належну увагу на кілька важливих характеристик.

Особливості конструкції міського велосипеда

Залежно від того, для кого призначений міський велосипед (для чоловіка або для жінки), він буде мати різну конструкцію рами. Але в обох випадках шини будуть середньої товщини, і обов'язково будуть присутні захисні елементи для ланцюга, багажника, коліс. Гальма, в більшості випадків, педальні.

Головна перевага міських велосипедів перед усіма іншими - відсутність необхідності обслуговувати його, так як всі механізми, схильні до поломок і пошкоджень, надійно заховані від впливу зовнішніх факторів.

В умовах міста дуже корисними можуть стати такі додаткові елементи, як фари, сигнал і поворотники. При наявності цих комплектуючих, ваші велопрогулянки стануть безпечнішими.

Що стосується зручності використання таких велосипедів, то визначає це в першу чергу посадка. Вона висока, що дозволяє комфортно сидіти, відмінно оцінювати ситуацію навколо і неспішно пересуватися, практично не втомлюючись. Вертикальне положення корпуса знімає і напругу з рук, але в той же час, значно збільшується навантаження на хребет і таз. Для вирішення цієї проблеми під сідлом завжди повинні бути амортизаційні елементи, які забезпечать більш м'яку посадку і позбавлять від непотрібного дискомфорту, пов'язаного з нерівністю дороги.

Критерії вибору міського велосипеда

Розглянемо кілька основних параметрів, за якими потрібно вибирати велосипед для їзди містом:

чоловічий чи жіночий велосипед. У жіночих моделях відсутня верхня труба, що забезпечує більш легку посадку (особливо у спідниці). Однак в цьому випадку велосипед буде мати більшу вагу, так як для того, щоб конструкція вийшла досить міцною, раму роблять більш масивною. Також дуже важливо знати, що при виборі закритого (чоловічого) велосипеда, потрібно звернути увагу на відстань між трубою і промежиною. Воно повинно складати не менше 10 см, щоб при аварійному зіскакуванні ви не отримали травму;

У жіночих моделях відсутня верхня труба, що забезпечує більш легку посадку (особливо у спідниці). Однак в цьому випадку велосипед буде мати більшу вагу, так як для того, щоб конструкція вийшла досить міцною, раму роблять більш масивною. Також дуже важливо знати, що при виборі закритого (чоловічого) велосипеда, потрібно звернути увагу на відстань між трубою і промежиною. Воно повинно складати не менше 10 см, щоб при аварійному зіскакуванні ви не отримали травму; матеріал виготовлення рами. У продажу ви можете знайти велосипеди, рами яких зроблені з алюмінію, сталі або карбону. Перший варіант вважається кращим в питанні співвідношення ціна/якість. Сталь відмінно справляє з погашенням вібрацій і легко піддається ремонту в разі поломки. Карбонові рами коштують недешево, проте вони відрізняються найменшою вагою;

У продажу ви можете знайти велосипеди, рами яких зроблені з алюмінію, сталі або карбону. Перший варіант вважається кращим в питанні співвідношення ціна/якість. Сталь відмінно справляє з погашенням вібрацій і легко піддається ремонту в разі поломки. Карбонові рами коштують недешево, проте вони відрізняються найменшою вагою; амортизація. В даному питанні ви можете зіткнутися з двома варіантами - Rigid і хардтейдл. Перший варіант підійде в тому випадку, якщо кататися ви будете по рівній дорозі, і при цьому хочете недорого придбати простий і легкий велосипед. Для виїздів за місто краще підійде другий варіант. Хардтейдл потребує догляду і декілька ускладнює конструкцію, однак, відмінно справляється зі своєю основною задачею. Особливої уваги заслуговують моделі, в яких доступна функція «локаут», що дозволяє тимчасово блокувати роботу вилки для подолання певних ділянок.

Звичайно, існує ще багато різних параметрів, на які потрібно звертати увагу, але всі вони обов'язково підбираються строго індивідуально, з урахуванням можливостей і цілей користувача. Адже правильно підібраний велосипед може стати вашим кращим другом, забезпечивши вам комфортні прогулянки в будь-яких умовах.