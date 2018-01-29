"Живому Кену" не дозволили провезти через кордон видалені у нього ребра

Родріго Алвес, відомий як "живий Кен", пожалівся журналістам MailOnline на те, що йому не дозволяють перевезти через кордон США видалені у нього ребра.

На початку січня Родріго Алвес здійснив свою давню мрію і став першим чоловіком з видаленими ребрами. Завдяки хірургу Майклу Обенгу "живий Кен" позбувся чотирьох ребер і тепер може похвалитися 60-сантиметровою талією. Нещодавно Родріго вирішив привезти вилучені кістки в США, але зіткнувся з проблемою на митниці.

Чоловік поскаржився, що працівники митниці не дозволили йому пройти в літак зі скляною банкою. Через це він був змушений кинути свої ребра на кордоні і зараз розгулює по Нью-Йорку без них. Це не єдина проблема, з якою "Кен" зіткнувся після операції - тепер він повинен постійно носити корсет, про що розповів передплатникам на своїй сторінці в "Інстаграме".