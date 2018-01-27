Екзорцист Пет Коллінз: в останні роки відбувся сплеск демонічної активності

Екзорцист Пет Коллінз з Ірландії повідомив, що останнім часом зросла активність демонів. За словами чоловіка, попит на послуги його колег росте з неймовірною швидкістю, повідомляє Catholic News Agency.

Пет Коллінз написав відкритого листа керівництву Католицької церкви, закликавши єпископів навчати більше число екзорцистів. Чоловік стверджує, що цих незвичайних фахівців просто не вистачає на всіх стражденних.

"Мене доводить до відчаю кількість людей, які вважають - справедливо чи помилково, - що вони одержимі злим духом".

Пета Коллінза підтримали і його колеги з Міжнародної асоціації екзорцистів, до якої входить близько чотирьохсот католицьких священиків. Вони виступили з заявою про сплеск демонічної активності в останні роки. Також ірландський священик нагадав про необхідність розрізняти одержимість і психічні захворювання, і в другому випадку звертатися за допомогою до медиків.

"Хвороба, особливо психічна хвороба, - це зовсім інша справа, це відноситься до медичної науки. Тому, перш ніж здійснити обряд екзорцизму, важливо переконатися, що людина має справу з присутністю нечистого духа, а не з хворобою".