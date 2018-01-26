У Польщі росте кількість шлюбів поляків з українками. З даних статистичного бюро в Любліні випливає, що впродовж останніх кількох років кількість мішаних польсько-українських подружжів подвоїлася. Таке явище знайоме соціологам, - говорить професор Влодзімєж Пйонтковський з Факультету соціології. Поляки пов’язували свою долю з німцями, італійцями та греками:

«Тепер це явище повторюється. Зверніть увагу, що найчастіше – і це цікаво як із соціологічної, так і культурологічної точки зору – дружина походить з бідніших країн, а чоловік – з багатших. Натомість тенденція, коли чоловіки-поляки одружуються з німками чи італійками – це маргінес».

У 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, в 2017-му з українками – 782 шлюби.