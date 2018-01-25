Хвора на рак китаянка вирішила одружитись сама з собою

Хвора на лейкемію мешканка Китаю вирішила влаштувати весілля сама з собою, повідомляє Paper.

Як зазначається, 21-річна Янг Чуньян місяць тому дізналася про свій діагноз після того, як раптово втратила свідомість. Про бажання провести весілля з самою собою дівчина розповіла своєму братові, який приїхав з іншого міста, щоб відвідати сестру в лікарні. Чуньян заявила, що завжди мріяла одягнути весільну сукню, але через рак боїться, що цього ніколи не станеться.

Брат хворої дівчини звернувся за допомогою до волонтерів, і разом вони організували весільну церемонію в лікарні. У холі будівлі постелили рожевий килим, по якому самотня наречена пройшлася в сукні і з букетом в руках. Волонтери також принесли весільний торт.

Після весільної церемонії Чуньян підписала документи, згідно з якими заповідає свої органи для пересадки.

"Мені допомагає стільки добрих людей. Завдяки їм я побачила надію і стала сміливішою. Не важливо, чи зможу я одужати чи ні, - мені не страшно", - сказала вона.