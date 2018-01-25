Ритуальний секонд-хенд: на Уралі почали ховати у використаних трунах

Мешканка Нижнього Тагілу Вікторія Тихомирова звинуватила місцеве похоронне бюро "Обряд" в тому, що їй продали використану труну. Про це повідомляє URA.ru.

Жінка купувала дорогу прикрашену труну для свого брата, однак під час церемонії прощання помітила підміну.

При цьому городяни звернули увагу на те, що агентства, які надають ритуальні послуги, часто повторно використовують труни в таємниці від родичів.

У самому бюро "Обряд" дану інформацію не прокоментували.