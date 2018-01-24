Жінка застряла в дивані

Мешканка італійського Турина у вівторок була змушена зателефонувати в пожежну службу після того, як застрягла в дивані, намагаючись дістати стільниковий телефон. Рідні 40-річної жінки марно намагалися допомогти їй, однак будь-який рух завдавав їй біль. Щоб уникнути гіршого, пише газета Il Corriere della sera, вони звернулися до рятувальників, які прибули на місце події і розібрали частину предмета інтер'єру. "Швидкій допомозі", яка доставила жінку в лікарню, звільнена пояснила, що втратила телефон і намагалася дістати його правою рукою.