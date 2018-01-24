Журнальний столик - стильна прикраса для квартири
Кавовий столик - відмінний варіант для тих, хто любить вечеряти за переглядом улюбленого фільму, або пити каву за переглядом новин.
Хочете зробити інтер'єр кімнати сучасним та оригінальним без особливого удару по гаманцю? Журнальний столик - саме те, що треба!
Такі меблі не тільки прикрасять вітальню, але і допоможуть підтримувати в ній порядок. Майже у всіх моделях є полички або ящики, куди можна сховати журнали, диски та інші дрібниці.
Кавовий столик - відмінний варіант для тих, хто любить вечеряти за переглядом улюбленого фільму, або пити каву за переглядом новин.
Сучасний дизайн моделей гармонійно вписується в інтер'єр квартири і додає їй певну родзинку.
Як правильно вибрати журнальний столик?
Незважаючи на свої компактні розміри, вибір кавового столика - непроста справа. Тут слід враховувати не тільки габарити меблів, але і квадратуру кімнати. До кімнати з маленькою квадратурою краще купити невеликий варіант. Так ви не будете постійно за нього чіплятися і оформлення приміщення буде виглядати дуже гармонійно.
Також, зверніть увагу на розкладні моделі, які перетворюються в великий обідній або робочий стіл. Це дуже зручно і не займає багато простору в кімнаті.
Матеріал - важливий пункт, який не варто випускати з виду. Вибирайте меблі з міцних матеріалів, високої якості. Величезною популярністю користуються варіанти з ламінованої деревинно-стружкової плити. Вони витримують велику вагу, не деформуються, відмінно виглядають, а їх вартість порадує кожного.
Тим, хто хоче зробити квартиру не тільки затишною, але і сучасної, слід звернути увагу на вироби зі скляною стільницею. Він не тільки чудово виконує всі свої функції, але і робить оформлення приміщення цікавим і футуристичним.
Що стосується дизайну журнального столика для вітальні, то ви можете вибрати модель, яка підходить під гарнітур, який вже є в кімнаті, або ж зробити яскравий акцент, за допомогою кольорового варіанту.
Якщо ви шукаєте виріб для спальні, то краще віддати перевагу спокійним, м'яким тонам.
Чому слід купити журнальний столик в магазині «MebShop»
Багато людей вже давно перейшли на покупку речей в інтернеті, тому що:
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