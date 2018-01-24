В руці мармурової діви XIX століття «знайшли» iPhone

Фото: Metropolitan Museum of Art

Видання Motherboard звернуло увагу на мармурову статую індіанської дівчини, виставлену в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Вона тримає в руках предмет, що нагадує iPhone. Хоча в долоні скульптури знаходиться християнський хрест, багатьох відвідувачів вводить в оману дивна поза жінки, і вони дійсно вважають, що вона дивиться на мобільний пристрій.

Статуя була виготовлена ​​американським скульптором Ерастусом Доу Палмером близько 160 років тому. Художник дотримувався традицій академічного класицизму, який походить від античної культури. Його робота «Індіанська дівчинка, або Схід християнства» зображує напівоголену молоду жінку, що дивиться на розп'яття, яке вона тримає в правій руці. Палмер намагався відобразити дівчину, яка під час прогулянки в лісі збирає пташине пір'я, але раптово натикається на незнайомий для неї предмет.

На думку мистецтвознавців, статуя символізує собою поширення християнської віри серед корінного населення Америки. Однак, за словами кураторів і охоронців Метрополітен-музею, відвідувачі часто думають, що скульптура тримає iPhone. Навіть ті люди, хто помічають у руках дівчини хрест, відзначають схожість її пози з тими, хто занурений у свої мобільні пристрої.