Гель-лак несе в собі загрозу

Часте нарощування нігтів і використання гель-лаку призводить до того, що нігті стають крихкими і ламкими та перестають нормально рости. Це загрожує пацієнту повним відшаруванням нігтьової пластини від ложа. Про це "РГ" розповіла лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Наталія Заторська.

- Зрозумійте правильно: я не закликаю жінок тотально перестати фарбувати або нарощувати нігті. Однак хоча б кілька місяців в році вони повинні "відпочивати" від покриття лаками і відновлюватися, - пояснила Наталія Заторська.

Вона також повідала, що небезпечний фактор - це не тільки "хімія", якою покривають нігті, але й інструменти, якими роблять манікюр. Будь-який салон або нігтьовий сервіс - зона підвищеного ризику зараження грибковими захворюваннями і більш серйозними інфекціями. Тому обов'язково потрібно перевіряти, чи дотримуються в салоні найпростіших правил гігієни і чи стерилізуються ножиці, пилочки тощо.

- Стригти нігті потрібно гостро заточеним інструментом за спеціальними правилами: овалом - на кистях, квадратом - на стопах, - розповіла Наталія Заторська. - Таким чином проводиться профілактика вростання нігтів. А щоб уникнути утворення борозен і розшарування, краще захищати їх від побутової хімії спеціальними рукавичками, використовувати зволожуючі креми.