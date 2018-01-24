Теля без двох передніх ніг пересувається, як людина (відео)
Теля-мутант навчився ходити на задніх ногах.
Народжене в Індонезії теля без двох передніх ніг навчилося пересуватися, як людина. Ролик з твариною з'явився на YouTube.
На опублікованих кадрах теля-мутант гуляє по селу, незграбно пересуваючи задніми ногами. Тварина не дуже впевнено тримає рівновагу, однак все ж не падає.
У коментарях користувачі шкодують тварину. Деякі пропонують або пристрелити теля, щоб він не мучився, або зробити йому якусь подобу протеза.
- Мінотавр прям буде, коли виросте, - пише один з коментаторів.
Відзначимо, що подібні генетичні аномалії трапляються досить часто.