Теля без двох передніх ніг пересувається, як людина (відео)

Народжене в Індонезії теля без двох передніх ніг навчилося пересуватися, як людина. Ролик з твариною з'явився на YouTube.

На опублікованих кадрах теля-мутант гуляє по селу, незграбно пересуваючи задніми ногами. Тварина не дуже впевнено тримає рівновагу, однак все ж не падає.

У коментарях користувачі шкодують тварину. Деякі пропонують або пристрелити теля, щоб він не мучився, або зробити йому якусь подобу протеза.

- Мінотавр прям буде, коли виросте, - пише один з коментаторів.

Відзначимо, що подібні генетичні аномалії трапляються досить часто.