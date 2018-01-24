Екстрасенси заговорили про нову дату кінця світу

У минулому році екстрасенси і пророки не один раз пророкували кінець світу, однак апокаліпсису на нашій планеті так і не сталося.

Матьє Жан-Марк Джозеф Родриг повідомив, що знайшов в Біблії нову дату всесвітньої катастрофи. За його словами, вона відбудеться 24 червня цього року.

Дату дослідник виявив в уривку з Книги Одкровення. Ключем стали слова "дано владі діяти 42 місяця". Родриг розшифрував числа і розрахував дату кінця світу, пише u-f.ru.

За його словами, світ, яким ми його знаємо, перестане існувати. При цьому, яким чином настане кінець світу, автор відкриття не повідомив.