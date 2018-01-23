У Сіетлі запрацював перший у світі магазин без кас і продавців

Онлайн-ритейлер Amazon відкрив в Сіетлі (штат Вашингтон) перший магазин взагалі без кас - його покупці можуть просто брати товар з полиць і відправлятися додому, не стоячи в чергах до касира або терміналів самообслуговування, повідомляє Бі-бі-сі.

Для здійснення покупок відвідувачеві треба бути зареєстрованим клієнтом онлайн-магазину Amazon, а перед входом в магазин зісканувати код з програми на смартфоні. Рахунок за куплені товари буде виставлений через акаунт покупця в інтернет-магазині Amazon.

Ідентифікація покупців в магазині здійснюється за допомогою встановлених на стелі камер і електронних сенсорів, які дозволяють комп'ютеру «впізнавати» людей і визначати товари, які вони беруть з полиць.

Застосовувані в Сіетлі технології тестувалися в «пілотному» магазині, відкритому тільки для співробітників Amazon ще в грудні 2016 року.

Очікувалося, що перший магазин без черг буде відкритий для широкої публіки раніше, проте сенсори плутали людей однакової комплекції і не завжди коректно враховували товари, які покупці або їх діти брали з полиць і пізніше клали на інше місце, пише Бі-бі-сі з посиланням на джерело в компанії.

Поки компанія не оголошувала про плани відкривати нові магазини без кас і не збирається впроваджувати технологію в популярній мережі Whole Foods Market, яку купила в червні 2017 року, уточнює Бі-бі-сі.