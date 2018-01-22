Пишаймося своєю країною і демонструймо її всьому світові

От чому ми свою відпустку прагнемо провести за кордоном, якщо самі досконало не знаємо принад рідної країни? Чого тільки варте саме серце України – Київ! Туди можна приїхати на місяць, і навіть на два, але не встигнути ознайомитися зі всіма пам'ятками цього чудового міста. Автентична західна Україна з колоритним місцевим населенням і традиціями. Сонячний південь, де темпераментні мешканці, атмосфера гумору й релаксу. Про красу природи й казати не варто… У нас безліч можливостей для розвитку внутрішнього туризму. А для того, щоби ми відпочивали у своїй країні і до нас хотіли їхати інші, досить просто йти в ногу з часом.

Де провести уїк-енд? 4 яскраві ідеї!

1. Київ. Звичайно, столиця! Побувати в цьому місті має кожен. Складіть маршрут завчасно, подумайте, які пам'ятки хотілось би побачити перш за все. Прогулятися по Андріївському узвозу й купити сувенірів. Відвідати сакральну Києво-Печерську лавру. Перейнятися духом історії на Контрактовій площі… Не забудьте найняти подобово квартиру в Києві тут https://oktv.ua/ua/kyiv/najnyatu-kvarturu-podobovo. На вас чекають найрізноманітніші пропозиції на будь-який смак, і, звичайно, гаманець. Крім того, можливість побачити справжні фото- й відео огляди пропонованих об'єктів.

2. У Херсонській області є чудове місце – озеро Сиваш. Його ще називають Рожевим морем. Їхати туди в холодну пору року, звісно, не найкраща ідея. А от вирушити на відпочинок влітку – те, що потрібно. Дістатися туди дуже просто, а житло обійдеться недорого. Спокійний сімейний відпочинок і максимум задоволення.

3. Любителі побавити власні смакові рецептори просто зобов'язані побувати в Полтаві. Оспіване М. Гоголем місто, що пропонує надвичайно смачну українську їжу. Від чудового борщу із сухофруктами до соковитих вареників, аналогів яким не знайти ніде у світі.

4. За душевним спокоєм вам на Волинь. Особливо популярне місце – Шацькі озера. Тільки бронюйте місця завчасно, бо охочих відпочити в цьому затишному раю з кожним роком стає все більше. Почути від гостей іноземну мову не дивно. Туди приїжджають звідусюди. Щойно ви опинитесь на озерах – зрозумієте, чим заслужена така увага.

Туристичні сервіси покликані суттєво полегшити життя кожному, хто не має наміру проводити вихідні біля плити чи в безкінечному процесі генерального прибирання. Подорожі – вони для тих, хто не хоче витрачати відпустку на ремонт чи безглузде лежання на дивані. Озирніться навколо! Лише пам'ятки Києва, як тут https://oktv.ua/ua/turizm/dostoprimechatelnosti-kieva, можна вивчати неймовірно довго! Для ідеального уїк-енду чи повноцінної відпустки все, що потрібно: скласти маршрут, купити квитки й забронювати потрібне житло з, що пропонує портал okTV.