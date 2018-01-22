У Китаї створене "розумне" ліжко, що присипляє господаря

У Китаї розроблене "розумне" ліжко, яке здатне приспати господаря. Як повідомляє VistaNews, в базовій комплектації ложе стає шафою, а в повній - допоможе заснути.

Коштує «розумне» ліжко 499 доларів в базовій збірці і 999 - в максимальній. За словами розробників, їх інновація стане відмінним засобом від безсоння. Справа в тому, що у влаштуванні є ємність для ефірних масел, завдяки яким людина міцніше спить. «Розумному» матрацу легко підлаштуватися під будь-які примхи господаря в плані як м'якості, так і особливостей форми тіла. Крім того, доступна легка вібрація, що є дуже корисною для організму.

Тим, хто купить таку ліжко, не доведеться займатися її прибиранням. Досить натиснути одну кнопку в додатку смартфона або «розумних» годин - пристрій за 30 секунд трансформується в шафу.