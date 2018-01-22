У Китаї люди будуть жити у водопровідних трубах

Нове століття крихітних міських будинків нарешті настало.

У Китаї люди будуть жити в водопровідних трубах.

Тренд на мікробудинки останні десять років стає все популярнішим. Нове століття крихітних міських будинків нарешті настало.

Усередині передбачені стандартні зручності, вітальня розкладається ліжком, міні-холодильник, ванна кімната з душем і місце для зберігання одягу та особистих речей.

За словами архітектора проекту Джеймса Лоу, ідея крихітних жител в трубах може стати практичним рішенням як для молодих людей, так і для міської влади, яка бореться з проблемою перенаселення.

Незважаючи на те, що конструкції далеко не легкі - близько 22 тонн кожна труба, їх установка не вимагає багато коштів.

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