У Китаї люди будуть жити у водопровідних трубах
Нове століття крихітних міських будинків нарешті настало.
У Китаї люди будуть жити в водопровідних трубах.
Тренд на мікробудинки останні десять років стає все популярнішим. Нове століття крихітних міських будинків нарешті настало.
Усередині передбачені стандартні зручності, вітальня розкладається ліжком, міні-холодильник, ванна кімната з душем і місце для зберігання одягу та особистих речей.
За словами архітектора проекту Джеймса Лоу, ідея крихітних жител в трубах може стати практичним рішенням як для молодих людей, так і для міської влади, яка бореться з проблемою перенаселення.
Незважаючи на те, що конструкції далеко не легкі - близько 22 тонн кожна труба, їх установка не вимагає багато коштів.
Стрічка новин
- Пишаймося своєю країною і демонструймо її всьому світові 18:50
- У Китаї створене "розумне" ліжко, що присипляє господаря 17:08
- Наомі Кемпбелл засвітилась із молодим коханцем 17:00
- Затримано українця, який намагався перевезти через кордон воєнну інформацію 16:41
- В Україну прибули чотири препарати для лікування гемофілії у дорослих та дітей 16:32
- Неафішований президентський відпочинок коштував понад 14 мільйонів гривень 13:35
- У Китаї люди будуть жити у водопровідних трубах 13:05
- 1 відсоток багатіїв "загребли" 82 відсотки зароблених коштів у світі 12:55
- Саакашвілі: Порошенко вернувся з Мальдів – не з відпуски, а з самоволки 12:09
- В Київському Апеляційному суді розглядається справа Саакашвілі 12:01