У Норвегії засудили чоловіка, який покусав поліцейського

У норвезькому Бергені 21-річного чоловіка, який закидав сніжками та кусав поліцейських, засудили до 30-денного тюремного терміну, повідомляє телеканал NRK.

У квітні 2017 року поліцейські прибули на виклик в будинок, де за повідомленнями сусідів, проходила дуже гучна вечірка. Правоохоронці попросили тусовщиків вийти з дому, але вони почали кидати в поліцейських каміння, квіткові горщики і сніжки.

«Насильство щодо посадових осіб є серйозним злочином. У менш серйозних випадках можна виписати штраф, але в цьому випадку з цим треба було покінчити», - заявив прокурор, відповідно до матеріалів судової справи.

Всього на вечірці заарештували сімох осіб. Один з них був звинувачений в застосуванні насильства по відношенню до поліцейського, так як намагався покусати правоохоронців при затриманні. Його засудили до 30 днів в'язниці.