У Бельгії запропонували використовувати прах померлих для добрива

У бельгійському місті Монсі члени партії «зелених» Ecolo запропонували в якості способу поховання пускати прах померлих на компост, повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Члени партії посилаються на дані дослідження, згідно з яким через 12 місяців людське тіло перетворюється в родючий і екологічно чистий компост. «Зелені» вважають, що він підійде для озеленення одного з парків. Крім того, його можна використовувати для вирощування рослин і дерев в пам'ять померлих людей.

Члени партії хочуть, щоб Монс став першим містом, де буде поширена подібна практика. Обговорення цього питання відбудеться в адміністративній раді найближчим часом.

Раніше вчені запропонували використовувати екскременти курей, індичок і інших домашніх птахів в якості джерела теплової та електроенергії.