Заказать порезку керамической плитки сразу или резать самому?

Чтобы качественно положить керамическую плитку или керамогранит, при проведении облицовочных работ, следует заранее позаботиться о работах и инструменте для ее подрезки. Но резонно ли использовать оборудование для обработки плитки самостоятельно, либо же, проще доверить данную работу профессионалам со своим оборудованием? Давайте рассмотрим особенности работы с плиткорезом и болгаркой, а также сравним базовую стоимость работ и трудозатраты по сравнению с резкой на профессиональном оборудовании у подрядчиков.

Резка плитки болгаркой (угловой шлифовальной машиной), особенности, все плюсы и минусы

Перед тем, как брать в руки инструмент, нужно четко понимать, что работа с болгаркой сопряжена с определенными рисками. Во первых, есть большая вероятность испортить материал, во вторых, удобство работы с болгаркой значительно уступает удобству работы с плиткорезом и зачастую сопровождается сколами и браком реза, при недостаточной сноровке. Хорошим решением для резки керамической плитки болгаркой является использование станка для угловой шлифмашины. Такой инструмент делает работу более точной, избавляет от потребности работать с УШМ “на весу” и фиксирует плитку в статическом положении. Помимо этого, используя станок для болгарки, Вы сможете не беспокоится о том, как не повредить напольное покрытие алмазным диском от пилы. Следует помнить и про безопасность работы с болгаркой при порезке плитки и керамогранита, обязательно используйте защитный экран на инструменте, а также оденьте защитные очки и перчатки (с защитой от механических повреждений), ведь есть вероятность того, что обрабатываемый материал, либо алмазный диск пилы, могут лопнуть и нанести травму в процессе распила.

В процессе реза, при длительном воздействии алмазного диска на материал, возникает сильное трение и нагрев, поэтому можно использовать диск для мокрой резки, оборудовав бесперебойную подачу воды. Например, использовав бытовой шланг. Но, данный способ имеет и свои минусы, ведь воде нужно куда-то стекать, что в бытовых условиях достаточно сложно обеспечить. Чтобы обработать несколько десятков квадратных метров плитки болгаркой, потребуется не один день, а данный способ нельзя назвать легким. Угловой шлифовальной машиной следует ограничиться, только в тех случаях, если у вас небольшой объем работ, либо Вы не ограничены по времени, а все работы проводите “в свое удовольствие”. Стоимость такой работы зависит от того, выполняете ли вы работы самостоятельно, либо же нанимаете сотрудника и есть ли у вас в распоряжении сам инструмент. Качественный алмазный круг для резки плитки обойдется в 25-30$, но нужно понимать, что такой диск быстро выходит из строя, поэтому рассчитывайте свой бюджет исходя из вышеперечисленных параметров.

Резка плитки ручным плиткорезом, особенности, все плюсы и минусы

Ручной плиткорез является более удобным инструментом для работы с керамической плиткой, он обеспечивает рез, за счет небольшого надреза на поверхности плитки, после чего, плитку следует просто разломить руками, такой принцип действия чем-то напоминает механизм работы стеклореза. Он имеет и свои недостатки, например, сделать надрез под углом таким инструментом невозможно. Минусом данного инструмента является и его ограниченность по размеру реза, ведь чаще всего, такой инструмент способен резать плитку размером лишь до 60 см в длину. В некоторых случаях, такой инструмент способен делать круглые отверстия.

Следует помнить, что долго и на износ, такой инструмент работать не сможет. Современный керамогранит, обладает достаточной прочностью, поэтому работа с керамогранитом требует большего усилия. Ручные плиткорезы являются скорее компромиссом, ведь для работы с ним, как и с болгаркой, требуется некоторая сноровка. Да и функционал, такого оборудования ограничен лишь несколькими функциями. Стоимость плиткореза самого базового начального уровня стартует от 700 грн., он сможет обеспечить рез плитки длиной до 80 см и глубиной реза до 16 мм. Такое оборудование также достаточно быстро изнашивается и может потребовать покупки запасных режущих элементов, стоимость которых варьируется в зависимости от размера режущих головок. В основном, самый простой режущий элемент обойдется в 50 грн. и более.

Резка на профессиональном оборудовании

Профессиональные электрические станки для резки плитки и керамогранита - это универсальный инструмент для широкого спектра работ. Во первых, такое оборудование обеспечивает меньший процент брака, во вторых - дает больше возможностей для обработки плитки больших размеров, ну и самое главное - это скорость работы такого оборудования, она несоизмеримо выше, чем у ручного плиткореза или УШМ. Гидроабразивная резка дает возможность сразу же охлаждать алмазный диск и материал, не давая ему плавиться и снижает до минимума качество сколов. Чаще всего, таким оборудованием располагают строительные и подрядные организации, а также, крупные магазины торгующие плиткой. В зависимости от объема работа, такая услуга зачастую может обойтись даже дешевле, чем покупка плиткореза. Если вы не располагаете нужным инструментом или ваш навык работы с дорогостоящим материалом, как керамическая плитка и керамогранит невысоки, доверьте работу профессионалам. Единственным минусом, данного способа, является транспортировка материала, хотя сейчас, многие компании озаботились и о доставке продукции клиенту.

Стоимость услуг резки плитки в Киеве, на сегодняшний момент составляет порядка 32-37 грн. за метр погонный для керамической плитки (кафеля) и 40-45 для керамогранита. Для большого объема работ, данные цифры могут варьироваться в меньшую сторону за счет скидок. В Киеве порезкой плитки занимается предприятие ИТУМ, торгующее керамогранитом и керамикой для облицовки. Свое оборудование позволяет осуществлять порезку плитки множеством способов. Например, у них доступны такие услуги как: прямой рез керамической плитки и керамогранита, резка под углом 45 градусов, фрезеровка, изготовление ступеней, плинтусов, сверление отверстий, в том числе прямоугольных и пр. Важной особенностью работы на профессиональном оборудовании является возможность обрабатывать большое количество продукции за короткое время.

Вывод

Следует четко понимать, что выбор, резать плитку самому или заказывать ее порезку у подрядчика, зависит только от вас, если Вы готовы потратить свое время и готовы рискнуть обрабатывать дорогостоящий материал самостоятельно на болгарке или ручным плиткорезом, то ваш выбор очевиден. Если же ваша цель, оперативно, быстро и качественно обработать керамогранит или кафель за короткий период времени, с минимальным браком, доверьте работу профессионалам.