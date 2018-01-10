Чоловік через павука спалив квартиру

У США чоловік випадково влаштував пожежу у своїй квартирі, підпаливши величезного павука. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Пожежа сталася у неділю в багатоквартирному будинку в місті Реддінг на півночі Каліфорнії.

Очевидці повідомили місцевій газеті, що вогонь розповсюдився через павука, що палав і бігав квартирою.

Як повідомляють очевидці, комаха була "павуком-вовком", цитує місцева газета Redding Record Searchlight.

Мешканці квартири повідомили, що павук стрибнув на матрац, і поки вони гасили там полум'я, воно встигло розповсюдитися помешканням.

Досі незрозуміло, чи павук вижив. Про травмованих не повідомляли, але людей із багатоповерхівки евакуювали.

Очільник місцевої пожежної охорони Джеррі Грей підтвердив BBC, що у квартирі сталася пожежа, але причин не уточнив.

"Інформацію про "павука" надали цивільні на місці пожежі, і це, безумовно, є частиною нашого розслідування", - сказав пан Грейс.

Пожежники повідомили, що вогонь міг зайнятися через паяльну лампу.

Місто Реддінг, де стався інцидент, розташоване за 261 км на північ від Сакраменто.

Чиновники повідомили, що вогонь завдав збитків на 11 тисяч доларів, бо деякі квартири стали "непридатними для життя", інформує ВВС.