У Північній Каліфорнії замерзли водойми разом із тваринами в них

У США через аномально холодну погоду в парку Шалот Рівер в Північній Кароліні алігатори вмерзли в лід. Про це повідомляється на сторінці парку розваг в фейсбуці.

У парку через мінусові температури замерзли водойми разом з тваринами в них.

Алігатори вмерзли в лід, залишивши тільки кінчики морди на поверхні для дихання. Як пояснили співробітники парку, алігатори так адаптуються до незвичних умов: коли температура підніметься, вони оживуть.

Східне узбережжя Північної Америки страждає від холодного циклону, через негоду загинуло 26 осіб.