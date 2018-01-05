Стильний гаманець для ділового чоловіка: основні критерії вибору

Представники сильної статі почали використовувати аксесуари для зберігання грошей ще здавна. Спочатку монети клали в спеціальний тканинний мішечок, прикрашений листям і камінням, трохи пізніше гаманці навчилися робити з дерева. Цей предмет говорив про високий статус і заможність чоловіка. Через багато років загальна картина не змінилася, не рахуючи появи величезного асортименту портмоне, представлених в різноманітних дизайнерських і колірних рішеннях. Знайти серед них ідеальний варіант в діловому стилі не складе труднощів.

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Зручні портмоне в стилі business

Гаманець ділового чоловіка повинен бути практичним і багатофункціональним. Оптимальний стиль подібних аксесуарів - строгий і витончений мінімалізм. Таким вимогам відповідають наступні моделі:

Класичний гаманець. Лаконічна і компактна модель з двома вигинами, легко вміщається у зовнішній кишені куртки або піджака. Оснащується монетницьою, відділеннями під банківські та дисконтні картки, фотографії. Купюри в ній зберігаються складеними.

Лаконічна і компактна модель з двома вигинами, легко вміщається у зовнішній кишені куртки або піджака. Оснащується монетницьою, відділеннями під банківські та дисконтні картки, фотографії. Купюри в ній зберігаються складеними. Вертикальне портмоне. Більш об'ємний гаманець, що дозволяє розміщувати досить велика кількість банкнот в розгорнутому вигляді. Як правило, носиться у внутрішній кишені одягу. Має безліч кишеньок для візиток, карток, документів.

Більш об'ємний гаманець, що дозволяє розміщувати досить велика кількість банкнот в розгорнутому вигляді. Як правило, носиться у внутрішній кишені одягу. Має безліч кишеньок для візиток, карток, документів. Організатор з одним складанням. Легкий і місткий чоловічий гаманець. У ньому можна зберігати дрібниця, купюри і навіть ключі від авто. Для посвідчення водія передбачений окремий прозора кишеня.

Легкий і місткий чоловічий гаманець. У ньому можна зберігати дрібниця, купюри і навіть ключі від авто. Для посвідчення водія передбачений окремий прозора кишеня. Тревел-кейс. Незамінний аксесуар для бізнесменів, які змушені проводити багато часу в робочих відрядженнях. Вміщує все, що необхідно в поїздці: квитки, документи, гроші, важливі дрібниці, кредитки.

Вирішальні фактори при виборі

Визначившись з відповідною моделлю, варто проаналізувати відповідає вона критеріям, які мають далеко не останнє значення для чоловіка:

стильна і презентабельна зовнішність;

зносостійкість матеріалів;

зручність використання;

достатній рівень місткості;

міцність фурнітури.

Купуючи чоловічий гаманець, бажано не намагатися заощадити: неякісна річ дуже швидко втрачає привабливий зовнішній вигляд і стає непридатною до використання. Кращим матеріалом для виробництва гаманців вважається довговічна натуральна шкіра.

Правильно обраний аксесуар буде служити своєму власникові вірою і правдою протягом багатьох років, вигідно підкреслюючи його строгий і елегантний стиль.