Після невдалої корекції носа у дівчини між очей утворилася діра

Дівчина з Таїланду поділилася знімком невдалої ринопластики, після якої у неї між очима з'явилася помітна діра. Про це повідомило видання Ettoday.

Жінка, яка побажала приховати своє ім'я, показала знімок свого обличчя з виступаючим з перенісся силіконовим імплантатом. За її словами, їй зробили ринопластику в одній з дешевих клінік міста Хат'яй і занесли інфекцію. Однак в клініці відмовилися допомагати колишній пацієнтці. У підсумку вона звернулася за допомогою в одну зі столичних клінік, де їй безкоштовно витягли імплантат, однак на його місці залишився отвір діаметром приблизно в сантиметр. Лікарі поки не знають, як виправити ситуацію. Невідомо, чи збирається вона подавати в суд на хірургів, які зробили першу операцію.

Фотографіями жінки поділилися і в Facebook в групі, присвяченій невдалим пластичним операціям. Пост набрав три тисячі відгуків. В кінці листопада в ЗМІ активно обговорювали зовнішність іранки Цукор Табар, яка нібито зробила близько п'ятдесяти пластичних операцій, щоб бути схожою на Анджеліну Джолі. Однак через тиждень дівчина зізналася, що її лякає образ, створений за допомогою косметики і графічних редакторів.