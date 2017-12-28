Стали відомі 5 видів найкориснішого хліба

Хліб в українській культурі завжди займав почесне місце. Майже неможливо знайти сім'ю, в якій хоч один прийом їжі міг би обійтися без такого важливого продукту. Про нього складають безліч пісень, а стародавні традиції збору пшениці викликають інтерес у всьому світі. Сьогодні ми відкриємо для сорти хліба, який є не тільки смачним, але і корисним доповненнямдо вашого раціону!

Хліб «100% цільна пшениця дурум з насінням подорожника»

Цей сорт став результатом розробок на базі німецької технології. Він має особливий зовнішній вигляд і досить впізнаваний, завдяки золотистій м'якоті і тонкій скоринці. Назва продукту говорить сама за себе - для його приготування наші пекарі використовують пшеницю дурум твердого сорту. Вона відрізняється насиченістю білком, а ідеальним доповненням для її смаку стало насіння індійського подорожника з цінною клітковиною. Збалансований підбір корисних якостей у випічці покликаний наповнювати організм енергією і, що не менш важливо, перешкоджати набору зайвих кілограмів!

Хліб «Нордіс»

Просто спробуйте проговорити цю назву вголос! У більшості людей, знайомих зі скандинавською міфологією, в голові виникнуть образи здорових казкових чоловіків і жінок. І таке порівняння не випадкове. Достатньо з'їсти всього кілька шматочків, щоб забезпечити організм енергією і корисними мікроелементами впродовж дня. Такий ефект нашим технологам вдалося досягти за допомогою безглютенового підходу. Під час приготування хліба просто не використовується закваска і дріжджі. Зате до складу входять насіння соняшнику, льону, індійського подорожника, чіа, кіноа, амаранту. Божевільний коктейль корисностей заповнює втрачений протягом дня комплекс вітамінів і мінералів, таких необхідних для здоров'я.

Хліб «100% цільне жито з кіноа»

Якщо ви почнете подавати до перших страв хліб з цільного жита з кіноа, то ваше життя поділиться на «до» і «після». У це складно повірити, але такий сорт може найкраще доповнити українську і європейську кухню. Зерна кіноа надають випічці особливий горіховий відтінок і смакові якості. Але саме важливо - жито в комплексі з зернами кіноа перетворюють продукт в серйозний білково-вітамінний комплекс. Тому подача страв у поєднанні з таким хлібом стане кращим рішенням для всієї родини: від малого до великого!

Хліб «100% цільне жито з насінням амаранту»

Як і попередній хліб з нашого списку, цей сорт приготований з використанням цільного жита. Але цього разу, творці рецепта вирішили додати до продукту насіння амаранту. У результаті продукт наділили білком і незамінними амінокислотами. Останні активно сприяють відновленню клітин і значному зміцненню імунітету, а отримані вітаміни значно покращують обмін речовин. Цільне жито з насінням амаранту стане відмінним вибором для дитячого організму.

Хліб «100% цільна спельта з чіа»

Виражений пшеничний смак, легкі нотки хліба і приємний аромат - все це про хліб «100% цільна спельта з Чіа». Випічка створена за спеціальною німецькою технологією і може довго зберігати свіжість. Сорт обов'язково сподобається любителям здорового харчування. Якщо ви раніше не чули про спельту і зерна чіа, ми розкриємо для вас завісу їх корисних властивостей. В першу чергу - це екологічно чисті культури, вирощені без використання хімікатів і мінеральних добавок. Можливо, для деяких наших читачів це стане одкровенням, але Омега -3 знаходиться не тільки в риб'ячому жирі, ця корисна кислота, яка покращує роботу серця і судин, міститься в зернах чіа. Тоді як спельта за кількістю вітамінів і мікроелементів здатна випередити сучасну пшеницю.