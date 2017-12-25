Лікарі дістали зі шлунка пенсіонерки понад 150 залізних предметів

Понад 150 предметів з металу, серед яких цвяхи, шурупи, уламки арматури та інше, витягли хірурги з шлунка однією з 74-літніх пенсіонерок Бурятії. Про це повідомляє сайт Республіканської клінічної лікарні імені Семашка, в якій прооперували жінку.

Першим на сторонні предмети звернув увагу лікар, який проводив процедуру гастроскопії. "При ендоскопічному огляді з'ясувалося, що горло і стравохід знаходяться в ідеальному стані, лікар просунувся далі і зайшов в шлунок, де постала дивовижна і абсолютно несподівана картина", - йдеться в повідомленні.

За допомогою ендоскопа вдалося видалити чотири цвяхи, після цього було прийнято рішення звернутися до пластичних хірургів. Лікарі призначили жінці рентген і побачили "величезний чужорідний об'єкт", який створив загрозу виникнення в шлунку наскрізних отворів.

Жінку прооперували і витягли металеві предмети. Після цього з'ясувалося, що стінки шлунка не пошкоджені і пацієнтці більше нічого не загрожує. Її перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії.