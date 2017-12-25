Чоловік не помітив, що його дружина вже місяць як померла

60-річний житель Чикаго, штат Іллінойс, протягом цілого місяця не помічав, що його дружина, з якою він проживав в одній квартирі, померла. Як повідомляє Chicago Sun Times з посиланням на поліцію, Стівен Сейлор помітив дивний запах із спальні 58-річної дружини, але проігнорував це.

Прикрите лише шматком брезенту тіло Тамари Вілсон виявили 10 грудня поліцейські. Їхня донька попросила перевірити, чи все гаразд з матір'ю, яка довгий час не виходила на зв'язок.

Чоловік зазначив, що не знав про смерть дружини до дзвінка доньки, проте поліція підозрює, що він бреше. Сейлор був затриманий 19 грудня, коли він повернувся в квартиру. При собі у нього був паспорт, кредитна карта і свідоцтво про народження померлої, а також її обручка. 22 грудня його відпустили під домашній арешт.

У жовтні чоловіка визнали винним у домашньому насильстві, заборонивши повертатися в квартиру п'яним.

Примітно, що пара одружилася в 2014 році, а їх спільній дочці 22 роки.