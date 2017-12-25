Догрались: Алігатор застрибнув у човен з туристами (відео)

У штаті Флорида (США) алігатор застрибнув у човен з декількома туристами. Відеозапис інциденту публікує Daily Mirror.

Невеликий катер застряг в багнюці, яка зібралася вздовж берегів річки, в кількох метрах від відпочиваючого алігатора. Один з мандрівників, Тайлор Хіндері, знімав плазуна на камеру телефону. За кадром чути голос, імовірно, господаря човна, який жартома припустив: "Звідси ви могли б навіть поплескати його по спині, чи не так?" Раптово алігатор піднімається і одним стрибком опиняється в човні. Люди швидко перемістилися назад, а хижак перетнув катер і, протиснувшись між поручнями, стрибнув у воду з іншого боку. За інформацією журналістів, в інциденті ніхто не постраждав.