Через смердючі шкарпетки отримав ніж у спину

Конфлікт між двома чоловіками розгорівся ще під час польоту. Одному із пасажирів не сподобався запах, що виділявся зі шкарпеток сусіда, про що той і заявив своєму попутнику. Словесна перепалка з образами тривала протягом усього рейсу, а після приземлення чоловіки вирішили з'ясувати стосунки за допомогою сили на парковці аеропорту «Храброво».

В результаті, за версією слідства, 54-річний підозрюваний витягнув ніж і вдарив опонента в груди, пошкодивши серце. 31-річний потерпілий захищався за допомогою підібраного під ногами дерев'яного бруса з вбитими в нього цвяхами.

Порушено кримінальну справу за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю». Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.