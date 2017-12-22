Через смердючі шкарпетки отримав ніж у спину
Чоловік, який зняв у літаку черевики, отримав удар ножем через смердючі шкарпетки.
Конфлікт між двома чоловіками розгорівся ще під час польоту. Одному із пасажирів не сподобався запах, що виділявся зі шкарпеток сусіда, про що той і заявив своєму попутнику. Словесна перепалка з образами тривала протягом усього рейсу, а після приземлення чоловіки вирішили з'ясувати стосунки за допомогою сили на парковці аеропорту «Храброво».
В результаті, за версією слідства, 54-річний підозрюваний витягнув ніж і вдарив опонента в груди, пошкодивши серце. 31-річний потерпілий захищався за допомогою підібраного під ногами дерев'яного бруса з вбитими в нього цвяхами.
Порушено кримінальну справу за статтею «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю». Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.