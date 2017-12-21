Сотні кліщів оселилися на віях китаянки, яка не прала наволочку 5 років

Мешканка китайської провінції Хубей з безліччю кліщів на віях звернулася до лікарів за допомогою. Про це повідомляє видання The Mirror.

Китаянка поскаржилася, що у неї другий рік червоніють і сверблять очі. Вона купувала в аптеці краплі, але вони не допомогли. Два тижні тому повіки розпухли до такої міри, що очі перестали відкриватися. Тільки після цього жінка вирішила проконсультуватися з лікарем.

При огляді на її віях знайшли більше сотні кліщів. На думку фахівців, це безпосередньо пов'язано з тим, що жінка не прала наволочку з 2012 року. Через брудну подушку і погану вентиляцію в її спальні склалися ідеальні умови для розмноження паразитів.

У жінки виявили блефарит (запалення країв повік). У лікарні її позбавили від кліщів і порадили надалі частіше прати постільну білизну.

У березні повідомлялося, що у мешканки китайського міста Іу видалили пророслі в животі гриби. Найбільший екземпляр досягав семи сантиметрів в довжину.