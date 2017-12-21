26-річна американка народила дитину, яка була зачата 25 років тому

В американському штаті Теннессі 26-річна жінка народила дівчинку, яка була зачата в пробірці майже чверть століття тому. Ембріон, який підсадили в матку Тіни Гібсон, знаходився в заморожуванні з 14 жовтня 1992 року, повідомляє CNN. Батьки дівчинки - Тіна і Бенджамін - були вельми здивовані, коли лікар повідомила їм точний вік ембріона. Як сказала мати дитини, вона могла б бути своїй дочці подругою, адже по суті вона старше ембріона всього на рік. Пара зважилася на таку процедуру через безпліддя чоловіка. Тіна зізнається, що їй все одно, світовий рекорд це, чи ні - просто вона дуже хотіла дитину. Дівчинку назвали Емма. Тим часом, цей рекорд перебив попередній: в 2010 році у пари народилася дитина, зачата в пробірці 20 років тому.