Житель Сербії вистриг у себе на голові портрет Путіна (відео)

Перукар Маріо Хвала вистриг на голові жителя Сербії портрет Володимира Путіна. Художня стрижка зайняла близько п'яти годин.

Маріо Хвала відомий як перукар, який зображує знаменитостей на головах своїх клієнтів в стилі hair-tatoo. Щоб зобразити на голові клієнта портрет Путіна, перукар спочатку створив так зване тимчасове татуювання на волоссі клієнта за допомогою жіночої підводки для очей. Потім, використовуючи ножиці і бритву, він виголив зображення на волоссі клієнта відповідно до ескізу. Відзначається, що весь процес зайняв близько п'яти годин. Путін - не єдина знаменитість, яку вистриг Хвала. Він уже зобразив безліч знаменитих персон, включаючи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і Ісуса Христа. За словами перукаря, «стрижку з Путіним» у нього замовили вже двадцять чоловік.