Тонкие матрасы: как найти самый правильный и где купить матрас в Киеве? Ответ один: компания «Эко Мебели»!

Не каждый магазин матрасов в Киеве предлагает такие интересные изделия как футон и топпер, а зря – ведь они способны выровнять поверхность дивана, придать ему дополнительной жесткости или мягкости. Тонкие матрасы в Киеве можно купить в магазине «Эко Мебели»: здесь Вы можете быть спокойны за качество и практичность изделия.

Тонкие ортопедические матрасы в Киеве: компания «Эко Мебели» расскажет, в чем отличие

Есть два вида тонких матрасов: футон и топпер. Краткая характеристика каждого из них:

Футон. Это тонкий матрас, который японцы используют в качестве напольной принадлежности для сна. Футоновый матрас ортопедический купить в г. Киев можно в магазине «Эко Мебель». Изделие гипоаллергенное, упругое и обладает ортопедическим эффектом, толщина обычно составляет минимум 4 сантиметра.

Топпер. Идентичен по свойствам футону, однако используется не как отдельное «спальное место», а как подстилка для дивана или кровати. Топпер корректирует неровные и бугристые поверхности просиженных диванов и матрасов.

Тонкие матрасы преимущественно изготавливают из латекса, кокосового волокна и пенополиуретана. В изделиях сочетают слои из разных материалов, за счет которых матрас может быть более или менее жестким. Футон предназначен для организации дополнительного спального места, а топпер – для коррекции прохудившихся поверхностей. Эти два изделия идентичные между собой по составу и ортопедическому эффекту.

Если Вам нужно тонкие матрасы купить в Киеве, тогда обращайте внимание на следующий момент: для того, чтобы сделать поверхность более жесткой – отдавайте предпочтение кокосовой койре, если наоборот – смягчить, тогда натуральному латексу. Также есть бюджетный вариант наполнителя – пенополиуретан, который запоминает положение тела и подстраивается под него. Он имеет неплохие показатели эффективности, а также стоит дешево, хотя все-таки лучше отдавать предпочтение комбинациям из кокоса и латекса.

Где купить правильный и качественный тонкий матрас? Интернет-магазин мебели в Киеве «Эко Мебели» к Вашим услугам!

Найти и купить настоящий тонкий матрас можно на сайте киевской компании «Эко Мебели»: ecomebeli.com. Здесь представлены различные варианты футонов и топперов, которые удовлетворяют все требования покупателей. Ортопедические, гипоаллергенные и безопасные для здоровья тонкие матрасы – это залог Вашего комфорта и полноценного отдыха!