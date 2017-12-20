Харківський ринок праці взимку: прогнози
Найпопулярніші вакансії на грудень-січень у Харкові.
2 грудня поточного року набрав чинності Закон про затвердження вихідним днем в Україні 25 грудня. У зв’язку з цим на Новий 2018 рік українців очікує три вихідних по три дні, а перенесення та відпрацювання робочих днів не буде. Перенесення робочих днів стосується працівників підприємств, установ та організацій з п’ятиденним робочим тижнем та двома вихідними днями у суботу та неділю. А вже з 9 січня усі підприємства працюватимуть у штатному режимі.
Однак для окремої категорії працівників – зокрема, сфери торгівлі, транспорту та ЖКГ, об’єм роботи та загальне навантаження на свята збільшиться.
Сезонні вакансії в Харкові
Зараз на міському ринку праці фіксується сплеск вакансій. Так, кількість пропозицій по роботі у Харкові, розміщених у грудні на порталі Trud.com, становить 10,8 тисячі. Це майже на 7% більше, ніж у листопаді. Зокрема, зросла кількість вакансій для:
- продавців-консультантів;
- промоутерів;
- спеціалістів з реклами;
- водіїв;
- кухарів;
- барменів та офіціантів
- прибиральників;
- охоронців.
Впродовж грудня-січня попит на таких працівників зростатиме, а у лютому, за прогнозами аналітиків ринку – знизиться.