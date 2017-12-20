Харківський ринок праці взимку: прогнози

2 грудня поточного року набрав чинності Закон про затвердження вихідним днем в Україні 25 грудня. У зв’язку з цим на Новий 2018 рік українців очікує три вихідних по три дні, а перенесення та відпрацювання робочих днів не буде. Перенесення робочих днів стосується працівників підприємств, установ та організацій з п’ятиденним робочим тижнем та двома вихідними днями у суботу та неділю. А вже з 9 січня усі підприємства працюватимуть у штатному режимі.

Однак для окремої категорії працівників – зокрема, сфери торгівлі, транспорту та ЖКГ, об’єм роботи та загальне навантаження на свята збільшиться.

Сезонні вакансії в Харкові

Зараз на міському ринку праці фіксується сплеск вакансій. Так, кількість пропозицій по роботі у Харкові, розміщених у грудні на порталі Trud.com, становить 10,8 тисячі. Це майже на 7% більше, ніж у листопаді. Зокрема, зросла кількість вакансій для:

- продавців-консультантів;

- промоутерів;

- спеціалістів з реклами;

- водіїв;

- кухарів;

- барменів та офіціантів

- прибиральників;

- охоронців.

Впродовж грудня-січня попит на таких працівників зростатиме, а у лютому, за прогнозами аналітиків ринку – знизиться.