У новонародженого хлопчика виявили два статевих органи

Незвичайний малюк народився в Азербайджані. У хлопчика виявили статевий орган на спині. Відразу ж після народження дитину прооперували, видаливши зайвий статевий орган. Ніякої шкоди для здоров'я дитини не було заподіяно. Крім цього, у хлопчика присутній і інший статевий орган в звичайному місці. Патологію лікарі пояснили тим, що у дитини був брат-близнюк, але плід не розвинувся. Це є рідкісним відхиленням, але в світі було зафіксовано декілька подібних випадків.

На даний момент хлопчика виписали з пологового будинку. Зараз дитина перебуває зі своїми батьками.