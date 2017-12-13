Прогноз Павла Глоби на 2018 рік Собаки для всіх знаків зодіаку

Павло Глоба - відомий астролог нашого часу - склав список найщасливіших і щасливих знаків Зодіаку.

За гороскопом Павла Глоби, найуспішнішими можна вважати Стрільців, Водоліїв, Овнів і Близнюків. Саме представники цих знаків Зодіаку можуть розраховувати на успіх у новому. 2018 році Собаки. Павло Глоба зазначає, що люди, народжені під цими сузір'ями, дуже позитивні, мають невичерпну енергію і оптимістичний погляд на все. Навіть у найскладнішій ситуації Стрільці, Водолії, Овни, Близнюки можуть знайти плюси. Крім того, цих знаків буде часто супроводжувати просте везіння і удача в 2018 році. Так як самі вони випромінюють добро, то до них будуть тягнутися добрі люди.

Тельці, Раки, Риби, Козероги - це ті знаки Зодіаку, які мають величезний потенціал, але не використовують його по максимуму. Павло Глоба вважає, що ці знаки Зодіаку можуть втратити багато реальних можливостей в новому 2018 році. Можливо, вони навчаться бачити шанси, які дарує їм доля, лише після того, як «наб'ють шишок».

Ваги, Діви, Скорпіони і Леви - це ті знаки Зодіаку, які найчастіше шукають самі собі неприємності і придумують проблеми. Павло Глоба вважає, що в цьому вся суть даних знаків. Тому такі риси характеру можуть принести їм деякі неприємності в 2018 році.